У нещодавній статті для Товариства Генрі Джексона, уривок з якої опублікував Kyiv Post у неділю, 13 жовтня, Давид Кириченко звернув увагу на дедалі більшу роль, яку штучний інтелект (ШІ) відіграє на полі бою під час війни в Україні, зокрема в підвищенні здатності безпілотників націлюватися на ворога.

В журналі TIME і на британському військовому веб-сайті Forces News зазначається, що стрибок вперед, який штучний інтелект забезпечив українським безпілотникам, підвищив рівень їхньої влучності з нижче 50 відсотків у 2023 році до майже 80 відсотків цього року. Багато в чому це пояснюється впливом програмного забезпечення ШІ, наданого американською компанією Palantir, яку TIME назвав «торговцем зброєю ШІ ХХІ століття».

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Прикладом успіху технології є дрон-розвідник SAKER, у який вбудоване програмне забезпечення Palantir зі штучним інтелектом. Цей безпілотник може самостійно вирізняти й ідентифікувати особовий склад, танки та бронетехніку серед інших цілей і передавати цю інформацію на свій командний пункт, щоб вибрати, коли і якою зброєю вдарити по противнику.

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Однак критична перевага полягає в здатності штучного інтелекту «навчатися», а українські оператори можуть «навчати» програмне забезпечення далі. Кажуть, що SAKER тепер може розрізняти російських солдатів просто за їхньою уніформою, зброєю та спорядженням і навіть за тим, як вони рухаються після того, як їх «годують» незліченними відео російських оперативних сил.

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SAKER має радіус дії 10 км та інерційну систему навігації, яка не покладається на GPS, що робить його набагато менш чутливим до перешкод. За останні 12 місяців посилення протидії радіоелектронній боротьбі (РЕБ) на полі бою сильно вплинуло на успішність ударів безпілотниками.

У польових звітах говориться, що для нових пілотів БПЛА рівень влучань становив лише 10 відсотків, а найдосвідченіші оператори намагалися досягти 50-відсоткового показника успіху. Однак із появою штучного інтелекту Palantir, який, згідно зі звітом Forces News, використовується майже в усіх безпілотних літальних апаратах України, що наводять артилерійський вогонь, цей показник наближається до 80 відсотків.

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Програмне забезпечення Palantir призначене для порівняння даних, зібраних з низки джерел, включно з людськими, дронів, радарів, тепловізорів тощо, які можуть виявляти рух на полі бою та джерела артилерійського вогню.

Обробивши дані, Palantir пропонує командирам різноманітні варіанти націлювання.

Існує небезпека надання безпілотникам, оснащеним штучним інтелектом, занадто великої автономії, оскільки ШІ не завжди може оцінити нюанси на полі бою так, як оператор. Давид Кириченко

За словами Кириченка, дрони зі штучним інтелектом «використовують технологію для протидії як переважаючому особовому складу Росії, так і більшій кількості систем і озброєння».

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Він вважає, що таким чином «Україна дійсно кинула виклик наративу про те, що набагато більша держава переможе набагато меншу».

Однак він висловлює застереження щодо деяких моральних аспектів, пов’язаних із бумом використання ШІ. Він запитує: якщо штучний інтелект здатен розпізнавати російських військових просто за їхніми рухами, навіть якщо вони не у формі, то чи зможе він тоді розрізнити російських цивільних?

Він каже, що українські та західні сили, ймовірно, візьмуть це до уваги та не відкриватимуть вогонь, на відміну від росіян.

Кириченко стверджує, що існує також небезпека надання оснащеним штучним інтелектом дронам та іншим бойовим системам надто великої автономності, оскільки він вважає, що штучний інтелект не завжди здатен оцінити нюанси на полі бою так, як оператор. Це потенційно небезпечно, бо можуть статися помилки, особливо якщо взяти до уваги схожість між більшістю зброї та техніки, які використовують обидві сторони.

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Тим не менш, він стверджує, що революція штучного інтелекту буде продовжуватись і прискорюватись, для чого Україні потрібно залишатися в авангарді розвитку цієї нової технології. Як пише Forces News: «Війна майбутнього, швидше за все, буде стосуватися алгоритмів не менше, ніж броні».