Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація перед виборами у Грузії більш понура, ніж у Молдові.

Але обидві країни досі прагнуть приєднатися до ЄС, повідомляє "Эхо Кавказа".

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В ЄС обговорили ситуації у Грузії та Молдові перед виборами

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорили передвиборчу ситуацію в Грузії та Молдові, оскільки для обох країни це вагомі зміни.

«Молдова досягає значного прогресу на шляху до вступу до Європейського Союзу, незважаючи на зростаючий тиск з боку Росії. У Грузії картина більш гнітюча.

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Дії, заяви та передвиборчі обіцянки правлячої партії відводять країну зі шляху вступу до ЄС і свідчать про авторитаризм. Тому процес вступу до ЄС де-факто припинено», – заявив Боррель.

На його думку, необхідно дочекатися підсумків майбутніх парламентських виборів, які "стануть вирішальним випробуванням для демократії Грузії та її шляху до членства у ЄС".

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У Грузії сподіваються, що кінець війни в Україні «перезавантажить» відносини Грузії з ЄС і США

14 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, і після цього відносини його країни з Євросоюзом та США нібито будуть «перезавантажені».

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«Для нас важливим є одне — як тільки закінчиться війна в Україні — а ми думаємо, що це відбудеться наступного року — відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції », — заявив Кохабідзе.

Він додав, що відносини Грузії з ЄС та США «мають бути обов'язково перезавантажені», і як тільки закінчиться війна в Україні, «ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США».

9 жовтня Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

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Також ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет "анти-ЛГБТ" законів.

Президентські вибори у Молдові та референдум про вступ до ЄС - подробиці

Президентські вибори та референдум про вступ Молдови до Європейського союзу відбудеться 20 жовтня.

З 20 вересня у країні триває виборча кампанія.

За результатами опитувань чинна президентка країни Майя Санду - лідерка передвиборчих опитувань.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовила у реєстрації для участі у президентських виборах та референдумі проросійським політичним силам, які сформували виборчий блок «Перемога».

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Спікер парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу висловив сподівання, що його країна приєднається до ЄС раніше 2030 року. Тоді Гросу зазначив, що влада Молдови робить усе необхідне, щоб інтеграційні прагнення країни були почуті, а переговорний процес відбувався швидше.