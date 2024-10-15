З січня по жовтень 2024 року організатори азартних ігор сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Скільки грошей сплатили у бюджет власники грального бізнесу в Україні

"Загалом за 9 місяців поточного року надходження від грального бізнесу склали 13,5 млрд гривень, що в 2 рази більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року", - ідеться в повідомленні.

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Зокрема у вересні, за інформацією депутата, надходження від грального бізнесу склали 1,8 млрд грн, що на 83,2% (+0,8 млрд грн) більше порівняно з вереснем 2023 року.

У складі надходжень 1,3 млрд грн займає податок на прибуток. Обсяги його сплати зросли у 2,6 раза порівняно з вереснем минулого року.

В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті - подробиці

У квітні Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів.

Уряду було доручено:

розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;

запровадити державну систему онлайн-моніторингу.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям.

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В указі ішлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у мережі Інтернет.

Проблема онлайн-казино в ЗСУ

Наприкінці березня на сайті Офісу Президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.

Автор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко – пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес.

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Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають у ломбарди дрони та тепловізори.

Kyiv Post поспілкувався з багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії, але не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.