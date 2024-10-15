Північнокорейські військові вже втекли з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії, пише видання Cуспільне з посиланням на джерела у розвідці.

Цю інформацію в коментарі Kyiv Post також підтвердило наше джерело в українській розвідці.

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Військові КНДР вже втекли з російських позицій поблизу держкордону з Україною

Співрозмовник Суспільного зазначає, що втеча відбулася за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Мотиви втечі солдатів з КНДР поки не встановлені. Росія вже розпочала їхні пошуки.

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"Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування", — сказало джерело Суспільного у розвідці.

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Росія стикнулася з нестачею живої сили на передовій через значні втрати, як загиблих, так і поранених.

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), у відповідь на це основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

Більше по темі Вітер змін. Знову Про що воліють мовчати західні експерти і політики, коли починаються розмови про мир між Україною та Росією.

"Путін робить все можливе, щоб відтягнути і уникнути рішення про проведення нової повноцінної хвилі мобілізації на території РФ", - зазначило джерело.

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Раніше LIGA.net з посиланням на джерела у ГУР повідомляло, що північнокорейських військових готують для відправки на війну в Україні.

За даними їхніх джерел, північнокорейці увійдуть до складу «Особливого бурятського батальйону», організованого в складі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Очікується, що батальйон налічуватиме до 3000 військовослужбовців Північної Кореї, і зараз він постачається стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, поблизу кордону з Україною, хоча поки неясно, куди саме його направлять.

Раніше Washington Post повідомляло, що тисячі північнокорейських піхотинців проходять навчання в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.

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Український військовий із позивним «Алекс» висловив скептицизм щодо ефективності північнокорейців, назвавши їхню армію застарілою та погано оснащеною.

Він припустив, що їхня роль, ймовірно, включатиме операції високого ризику, спрямовані на зменшення навантаження на російські сили.

14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю .

Основне положення статті 4 угоди передбачає, що якщо Росія чи Північна Корея зазнають нападу та вступлять у стан війни, інша сторона надасть військову та іншу допомогу, використовуючи всі доступні засоби, відповідно до статті 51 Статуту ООН та закони обох націй.

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Договір набуде чинності після того, як обидві країни обміняються ратифікаційними документами.

19 червня Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, текст якої пізніше опублікувало Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Західні джерела повідомляють, що Північна Корея постачає Росії мільйони артилерійських снарядів для війни з Україною. Крім того, північнокорейські військові інженери та персонал, як повідомляється, допомагають російським силам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея не лише надсилає зброю, а й відправляє своїх громадян воювати разом з російськими військам.

Раніше видання Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці повідомляло, що внаслідок ракетного удару по окупованій Росією території під Донецьком 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців російських військ, у тому числі шість офіцерів із Північної Кореї , які прибули на переговори.