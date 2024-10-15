Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція ліквідували корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та у Закарпатській області.
Про це повідомляє СБУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
На Закарпатті в одному із університетів викрили 225 фейкових «студентів»
«За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК», - ідеться у повідомленні.
На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.
Фігуранти обіцяли таким «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво університету залучило до оборудки посадовця військової служби правопорядку.
Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися «студентською схемою».
СБУ схопила агентів РФ, які коригували ракетні удари по Україні онлайн
В Київській області викрили фейкових аспірантів
На Київщині викрили заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.
Для реалізації злочину фігуранти «супроводжували вступ» ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.
У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких «послуг» становила до 8 тис. доларів з клієнта.
У Черкасах викрили посадовців ВЛК
Троє представників військово-лікарської комісії продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
До незаконної діяльності організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.
Наразі всім фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом)
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
СБУ ліквідувала угруповання, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень
Служба безпеки України повідомляла про нейтралізацію в Київській і Харківській областях злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів.
СБУ вдалося затримати 14 зловмисників, причетних до оборудок.
Під час обшуків у них вилучили понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів для чоловіків і 250 підробних печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
Вартість послуг становила від 8 до 12 тис. доларів з одного "клієнта".