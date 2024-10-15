Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція ліквідували корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та у Закарпатській області.

Про це повідомляє СБУ.

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На Закарпатті в одному із університетів викрили 225 фейкових «студентів»

«За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них – очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК», - ідеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

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Фігуранти обіцяли таким «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво університету залучило до оборудки посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися «студентською схемою».

В Київській області викрили фейкових аспірантів

На Київщині викрили заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти «супроводжували вступ» ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

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У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких «послуг» становила до 8 тис. доларів з клієнта.