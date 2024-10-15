У Харківській області аеророзвідники Головного управління розвідки МО спільно з бійцями бригади Національної гвардії “Хартія”, 12 БрОП ім. Дмитра Вишневецького та 92 ОШБр ім. Івана Сірка знищили російську артилерію.

Про це повідомило Головне управління розвідки і оприлюднило відео.

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Як українські бійці спалили російську артилерію - відео

"Аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МОУ, бійці бригади НГУ “Хартія”, 12 ОЗСП та 92 бригади ЗСУ обʼєднали зусилля, щоб виявити і знищити у своїй смузі відповідальності на Харківщині якомога більше російських гармат.

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Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат — як українські воїни перетворюють ворожу артилерію в брухт і мотлох дивіться у відео!", - ідеться у повідомленні.

 

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