У вівторок у телевізійному інтерв’ю в Чиказькому економічному клубі кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп знову похвалився своїми тісними стосунками з російським лідером Владіміром Путіним і зневажливо відгукнувся про своїх союзників.

Легендарний журналіст Washington Post і президентський біограф Боба Вудворд стверджує в своїй книзі, що Трамп мав близько семи телефонних розмов із Путіним після того, як покинув Овальний кабінет у 2021 році.

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Коли модератор у Чикаго, головний редактор Bloomberg Джон Міклтуейт, поставив запитання про це, Трамп відмовився відповідати прямо, сказавши натомість: «Ну, я не коментую це, але скажу вам, що якщо я й говорив [із президентом Росії Владіміром Путіним – ред. ], це розумно».

«Якщо я дружу з людьми, якщо я маю стосунки з людьми, це добре, а не погано», – сказав Трамп.

Автор книги зазначає, що деякі з цих телефонних дзвінків відбулися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року на тлі ядерних погроз Кремля Америці та іншим західним союзникам Києва, які постачали йому сучаснішу зброю.

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За час своєї передвиборчої кампанії Трамп регулярно хвалився своєю дружбою з Путіним, стверджуючи, що він міг би покласти край війні в Україні за 24 години.

У вересні, під час візиту президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка, Трамп сказав, кивнувши в його бік: «У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що якщо ми переможемо [на виборах – ред.], то вcе владнаємо дуже швидко».

На це Зеленський сказав, що сподівається, що їхні стосунки кращі, ніж у Трампа з Путіним.

Цитата: Наші союзники використовують нас більше, ніж наші вороги.

Дональд Трамп

Більшість дискусій у Чиказькому економічному клубі у вівторок точилася навколо тарифів – однієї з незмінно улюблених тем Трампа, а також його закликів до членів НАТО збільшити фінансові внески.

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Трамп сказав, що волів би, щоб в Америці не продавалися автомобілі іноземного виробництва, і вдарив би по експортерах високими тарифами (в один момент викинувши, за власним визнанням, довільні цифри «100 відсотків, 200 відсотків або 2000 відсотків» – цифри набагато більші, ніж ті, що згадувалися раніше в його політиці).

«Ви говорите про 20-30-відсоткові тарифи на союзників. Ви намагаєтесь згуртувати Захід, а натомість розколюєте його, – сказав Міклтуейт. – Як це допомагає вам боротися з Китаєм, налаштовуючи всіх ваших союзників проти вас?»

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Трамп сказав, що це йому «надзвичайно допомагає», тому що «Китай вважає нас дурною країною».

Кандидат від Республіканської партії неодноразово ухилявся від відповіді на конкретне й настійливе запитання про союзників, і врешті заявив: «Наші союзники використовують нас більше, ніж наші вороги».

Трамп танцює під звуки «YMCA», «Con Te Partirò» і «Ave Maria», а учасники мітингу отримують медичну допомогу

За день до заходу в Чикаго, на передвиборчому мітингу, який перетворився на химерну танцювальну вечірку поблизу Філадельфії (Пенсильванія), Трампу довелося припинити свій потік свідомих культурних роздумів і образ, оскільки двоє присутніх знепритомніли, і їм знадобилася медична допомога.

Хоча люди продовжували ставити запитання, Трамп і його продюсери вирішили піти на імпровізовану музичну сесію, де він намагався танцювати й розважати натовп, а губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем нервово намагалася зосередити всю увагу на Трампі, а не на тих, хто падає на підлогу.

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«О, YMCA! Гарно і гучно!» – вигукнув Трамп, затягнувши тайм-аут на 39 хвилин. Звучали Андреа Бочеллі, Village People, Лучано Паваротті («Ave Maria», яку зазвичай грають на католицьких похоронах), Шинейд О'Коннор (яка була загальновідомою антикатоличкою), «Листопадовий дощ» гурту Guns 'N Roses («Іноді мені треба побути наодинці; іноді мені треба трохи побути на самоті») і така ж еклектична суміш. А в цей час парамедики надавали допомогу знесиленим відвідувачам заходу.

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Американські телевізійні мережі могли тільки дивуватися цьому театру абсурду, в якому 78-річний кандидат незграбно витанцьовував.

ЄК просить Зеленського представити останню ітерацію свого мирного плану на саміті цього тижня

У вівторок Президент Європейської ради Шарль Мішель публічно запросив Зеленського викласти свій оновлений план перемоги в Брюсселі в четвер, коли лідери держав 27 членів Європейського Союзу зустрінуться на саміті.

«Я запросив президента Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги», – написав Мішель у соцмережі.

Очікується, що серед інших пріоритетів Рада обговорить питання захисту та відновлення енергомережі та електростанцій України, які часто потерпають від російських авіаударів, а також збільшення військової допомоги Києву.

Зеленський уже представив свій мирний план іншим членам ЄС, зустрічаючись із лідерами в Лондоні, Берліні, Парижі та Римі на тижні, коли президент США Джо Байден мав бути в Європі на запланованій зустрічі Контактної групи з питань з оборони України в Рамштайні. Байден був змушений відкласти свою поїздку на найближчу п'ятницю через масштабний ураган у Флориді.

Зустріч у Рамштайні не була перенесена.

У вівторок CNN, посилаючись на неназваних «західних офіційних осіб», повідомило, що Байден, як і було заплановано, зустрінеться в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як відомо, Україна отримує найбільше військової допомоги саме від цієї "Четвірки" – США, Німеччини, Великої Британії та Франції.