Білий дім поки не може підтвердити інформацію про участь військових із Північної Кореї у війні проти України, пише Голос Америки, цитуючи радника Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі.

Реакція Білого дому на участь військових КНДР у війні

Наразі США занепокоєні повідомленнями про присутність північнокорейських військ в Україні.

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"Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР − відносин, про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались", − пояснив Кірбі.

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Радник Білого дому зауважив, що це може свідчити про "новий рівень відчаю" російського президента Владіміра Путіна, який намагається досягати прогресу в Україні.

Попри те, що інформація про військових із КНДР не підтверджена, Кірбі зауважив, що її варто помістити в певний контекст.

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"Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат у конфлікті, який зайшов так далеко", − наголосив Кірбі.

Росія створює "батальйон" з громадянами КНДР − що треба знати

Росія стикнулася з нестачею живої сили на передовій через значні втрати загиблими й пораненими.

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР), у відповідь на це основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

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Раніше LIGA.net із посиланням на джерела у ГУР повідомляло, що північнокорейських військових готують для відправки на війну в Україні.

За даними їхніх джерел, північнокорейці увійдуть до складу «Особливого бурятського батальйону», організованого в складі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Очікується, що батальйон налічуватиме до 3000 північнокорейських військовослужбовців, і зараз він постачається стрілецькою зброєю та боєприпасами.

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Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, що біля кордону з Україною, пле поки неясно, куди саме його направлять.

Раніше Washington Post повідомляв, що тисячі північнокорейських піхотинців проходять навчання в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.