Служба безпеки України повідомила про затримання агентки Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка шпигувала для ворога на Донеччині, а також намагалася втекти до Росії.
СБУ затримала агентку ФСБ, яка допомагала Росії наступати на Покровськ
Після виконання завдань поблизу передової вона прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як до Євросоюзу, а потім – до Росії.
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Контррозвідники СБУ затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду до країни-агресора.
Зловмисницею виявилася 38-річна мешканка Селидового в Донецькій області. Вона входила до агентурної мережі російської спецслужби, яку нейтралізували в жовтні минулого року під час спецоперації СБУ на території регіону.
Тоді затримали двох коригувальників, які відстежували маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.
Усі троє агентів діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ.
СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ в Миколаєві
Основними цілями Росії були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, які стримували просування штурмових груп російських сил на Покровському напрямку.
Під час обшуку в затриманої вилучили російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.
Яке покарання загрожує агентці ФСБ, яка допомагала Росії наступати на Покровськ
Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниці довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ в Миколаєві
Служба безпеки України повідомляла про затримання в Миколаєві чергового інформатора головного розвідувального управління Росії, який коригував комбіновані атаки на місто, вихваляв російського лідера Владіміра Путіна та очікував захоплення регіону.
У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.
Після початку повномасштабного вторгнення зрадник поширював прокремлівські наративи в чатах російських Телеграм-каналів і потрапив до уваги росіян, які налагодили з ним зв’язок через месенджер.