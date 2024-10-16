Міноборони США вважає, що війни в Україні та в Ізраїлі різні, тому США не розгортають в Україні протиракетну систему THAAD, заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінґх.
Відмова США розгортати протиракетні системи в Україні, як в Ізраїлі − подробиці
"Це різні війни, різні регіони, та й зобов’язання перед Ізраїлем і Україною різні", − пояснила Сінґх.
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Вона нагадала, що чинний президент США Джо Байден зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.
Заступниця прессекретаря Пентагону наголосила на важливості співпраці з Конгресом щодо зовнішньої підтримки задля недопущення зволікання з військовою допомогою. Так вона пояснила ситуацію із затримкою пакета допомоги Україні й Ізраїлю.
Повне відео чергового брифінгу за участі заступниці прессекретаря Пентагону Сабріни Сінґх можна переглянути тут:
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