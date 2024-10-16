16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги", повідомив сам Зеленський на власній сторінці у Фейсбук.
Пункти українського Плану перемоги − подробиці
"Війна може завершитись наступного року, якщо план реалізують", − наголосив український президент.
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За його словами, це залежить від партнерів, оскільки Росія не шукає чесного миру.
"Путін хоче тільки війни. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, що хоче Путін", − зауважив Президент України.
Як зазначив Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:
- Геополітика. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.
- Ведення війни. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.
- Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.
- Економіка. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.
- Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.
Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.
"Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи", – наголосив Зеленський.
Деякі додатки до "Плану перемоги" не представлять публічно в Раді
За словами президента, Україна наразі воює з Росією, Іраном і Північною Кореєю. Розвідка зафіксувала не лише надання зброї з КНДР до країни-агресора, а й робітників та особовий склад, що фактично означає участь іще однієї держави у війні.
Зеленський зазначив, що Китай, попри заяви про мир, не вживає дієвих заходів, щоб зупинити російського президента Путіна та порушення статуту ООН.
"Україна має бути сильною, об’єднаною та свідомою, що Росія не може нас відпустити, але Росія може Україну втратити – назавжди втратити контроль", – підсумував Зеленський.
Вже завтра, 17 жовтня, "План перемоги" представлять на засідання Європейської Ради. Наразі партнери, яким розповіли про подробиці плану, за словами Зеленського, працюють над практичним втіленням пунктів.
Виступ Зеленського в Раді щодо Плану перемоги – відео
Відеотрансляцію з Верховної Ради, де Зеленський озвучив головні засади "Плану перемоги" можна переглянути тут:
Що таке "План перемоги"
Раніше повідомлялося, що Зеленський публічно представить План перемоги під час виступу у Верховній Раді цього тижня.
У Лондоні 10 жовтня Президент представляв прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру "План перемоги". А 11 жовтня Зеленський представляв прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні подробиці "Плану перемоги" України
9 жовтня Президент України наголошував, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни. 5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн".
Зеленський наголошував, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.
"План перемоги", за словами Президента, зосереджений на чітких, конкретних кроках для справедливого закінчення війни.