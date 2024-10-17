Парламент КНДР, за вказівкою лідера країни Кім Чен Ина, у конституції визначив Південну Корею як ворожу державу, а не партнера для примирення та об’єднання.

Про це пише Укрінформ із посиланням на KCNA.

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Південна Корея – ворог, а не партнер - рішення парламенту КНДР

«Генеральний штаб Корейської народної армії 15 жовтня вжив заходів для фізичного перекриття доріг і залізниць КНДР, які ведуть до Республіки Корея через східну та західну ділянки південного кордону у рамках повного відокремлення території КНДР від території РК», – зазначає KCNA.

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У міністерстві оборони Північної Кореї виданню розповіли, що 15 жовтня військові сапери підірвали 60-метрові ділянки автодоріг і залізниці, щоб остаточно заблокувати будь-яке сполучення.

«Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає Республіку Корея як ворожу державу, та необхідний для посилення оборони південного кордону.

Оскільки через серйозні політичні та військові провокації з боку ворожих сил ситуація продовжує погіршуватись і наближатися до непередбачуваної межі війни», – зазначив представник армії КНДР.

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У грудні 2023 року на засіданні керівництва правлячої в КНДР Трудової партії Кім назвав міжкорейські відносини ворожими.

Він заявив, що примирення чи об’єднання з Південною Кореєю більше не є метою Пхеньяна.

Також лідер країни доручив переглянути конституцію КНДР та визначити Південну Корею як її незмінного головного ворога.

Відповідно до міжкорейської угоди 1991 року, відносини між Південною та Північною Кореєю визначаються як «особливі відносини, попередньо сформовані в процесі пошуку возз’єднання», а не як відносини між двома суверенними країнами.

КНДР підірвала дороги до Південної Кореї - подробиці

15 жовтня Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі та Донхе, що з'єднують її з Південною Кореєю.

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Північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що поінформували американських військових про цей крок.

Раніше КНДР знімала вуличні ліхтарі, встановлювала міни вздовж доріг Кьонгі та Донхе й розгорнула війська на своєму боці демілітаризованої зони.