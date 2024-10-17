Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів «Гарпія».

Ці дрони Росія використовує у війні проти України, ідеться у повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), пише Укрінформ.

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Санкції проти виробництва дронів «Гарпія» - що відомо

«Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та однієї фізичної особи через їхню участь у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату далекої дії «Гарпія», - зазначається в повідомленні.

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Проєкт «Гарпія» спроєктований та розроблений фахівцями з Китаю.

БПЛА виробляють на заводах Китаю в співпраці з російськими оборонними компаніями перед тим, як вони потрапляють до РФ та застосовуються потім по Україні.

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Таким чином, санкції США введені проти китайської компанії Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd., яка виробляє двигун L550E для дронів «Гарпія».

Також до списку обмежень внесена організація Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, яка з російською оборонною промисловістю, а також російська компанія Торговий дім «Вектор» та її директор Артем Ямщиков.

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Крім того, запроваджені санкції це частина постійних зусиль США щодо виявлення та перешкоджання діяльності осіб та організації в КНР і Росії, спрямованої на придбання РФ передових технологій в обхід обмежень.

Китай запровадив санкції проти компаній США через постачання зброї Тайваню

Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.

Обмеження набули чинності з 18 вересня.

До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera.

У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

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Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".