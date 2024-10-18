Міністерство закордонних справ України спростувало дані німецького таблоїда Bild про те, що український уряд нібито може відновити запаси ядерної зброї, повідомила пресслужба МЗС.

Чи відновлюватиме Україна запаси ядерної зброї

"Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення", − заявив речник МЗС Георгій Тихий.

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За його словами, Україна залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона долучилася в 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу.

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"Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії", − зауважив речник відомства.

Водночас міністерство звернуло увагу на дії Росії, яка порушує зобовʼязання та окупувала Запорізьку атомну електростанцію.

"Закликаємо до обʼєднання зусиль світової спільноти у втіленні Формули миру", − підсумував Тихий.

Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди

Росія не буде обговорювати зі Сполученими Штатами підписання нової угоди щодо обмежень стратегічних ядерних озброєнь.

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Прессекретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Путін вважає, що у світі нібито змінилися "умови", які унеможливлюють обговорення стратегічних наступальних озброєнь без залучення до переговорів європейських держав.

За словами Пєскова, Росія хоче, аби угода розповсюджувалася й на інші країни.

Раніше російський флот тренувався атакувати цілі в Європі ракетами з ядерними боєголовками.