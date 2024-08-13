Росія навчала флот атакувати цілі в Європі за допомогою ракет з ядерними боєголовками, пише Financial Times із посиланням на секретні документи від західних джерел.

Росія тренувала флот бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками

"Карти цілей, що простягаються від західного узбережжя Франції до Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані у презентації для офіцерів, яка була підготовлена до повномасштабного вторгнення в Україну", – зазначається в FT.

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За даними видання, Росія планувала конфлікт із Заходом, що виходить за межі її кордону з НАТО, а також розробляла серію нищівних ударів по Західній Європі.

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Складені в період між 2008 і 2014 роками документи містять список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні, так і тактичні ядерні боєголовки. Російські офіцери наголошували на перевагах використання ядерних ударів на ранньому етапі війн.

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Росія зберегла можливість перевозити ядерну зброю на надводних кораблях, що створює більші ризики ескалації чи аварій. Ядерні боєголовки Росії призначені для використання в поєднанні з іншими засобами ураження для досягнення мети.

Документи відповідають тому, як НАТО оцінює загрози ударів ракет великої дальності, які можуть запустити з кораблів російського флоту.

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Карти ілюструють вибірку з 32 цілей Альянсу в Європі для російського військово-морського флоту.

У російських документах згадується варіант"демонстраційного удару", тобто підриву ядерної боєголовки у віддаленому районі в період безпосередньої загрози агресії перед реальною атакою для залякування. На офіційному рівні російський уряд ніколи не визнавав, що такі удари передбачені її військовою доктриною.

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