Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у вторгненні Росії в Україну, заявивши, що йому слід було припинити війну ще до її початку.

«І це не означає, що я не хочу йому допомагати, тому що мені дуже прикро за цих людей», — пояснив кандидат у президенти США від Республіканської партії, однак додав: «Він ніколи не мав дозволити цій війні початися».

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Під час розмови з аудиторією в консервативному шоу Патріка Бет-Девіда, Трамп повторив свої застарілі цинічні коментарі про Зеленського, знову назвавши його «найкращим комівояжером, якого він коли-небудь бачив».

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«Щоразу, коли він приїздить, ми даємо йому 100 мільярдів доларів», — наголосив він, знову наводячи вигадані цифри, як це він робив протягом усієї кар’єри.

Останнім часом Трамп став пом’якшувати свої зауваження щодо власних стосунків із президентом Росії Владіміром Путіним. Повторюючи звинувачення про те, що повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році «ніколи б не почалося», якби він був в Овальному кабінеті, Трамп нагадав, що відповідав за припинення проєкту російського газогону «Північний потік-2» до того, як президент Джо Байден «затвердив це».

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Вашингтонське інсайдерське видання The Hill перевіряло це твердження відтоді, як Трамп почав оприлюднювати його цього літа:

«Насправді Трамп не зупинив «Північний потік-2», — він запустив його», — пояснило видання в червні та уточнило: «Північний потік-2» піднявся з нуля до 90 відсотків за президентства Трампа. Замість того, щоб зупинити його, адміністрація Трампа відхилила багаторічні двопартійні заклики Конгресу запровадити санкції, щоб зупинити проєкт. Лише коли Конгрес ухвалив обов’язкові санкції, адміністрація нарешті вжила конкретних заходів. Але тоді було вже пізно».

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США запровадили санкції проти двох китайських виробників далекобійних безпілотників

У четвер США оголосили про запровадження санкцій проти двох китайських компаній, однієї російської та однієї російської фізичної особи через виробництво компонентів для московських ударних безпілотників «Гарпія». Це перший випадок, коли Вашингтон накладає санкції на китайські підприємства за постачання зброї, яка використовується проти українських цілей.

Під санкції потрапили Xiamen Limbach Aircraft Engine – китайський виробник двигунів для дронів – і Redlepus Vector Industry Shenzhen – посередник у постачанні.

Санкції наклали й на росіянина Артема Ямщикова, чия компанія «ТД Вектор» імпортує безпілотники для російської фірми «Іжевський електромеханічний завод «Купол», яка вже потрапила під санкції.

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«Це був перший раз, коли ми насправді побачили, що китайська компанія сама виробляє зброю, яка потім була використана на полі бою Росією», — пояснив речник Держдепу Метью Міллер.

«Саме тому ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб дати Китаю зрозуміти, що ця практика є неприйнятною, і що партнери в усьому світі повинні вжити заходів для протидії».

Безпілотник «Гарпія» розробила команда російських і китайських військових інженерів. Його виготовляють на китайських заводах за допомогою російських оборонних підрядників.

«Росія все більше покладається на досвід іноземних професіоналів та імпорт складних технологій, щоб підтримувати свою програму озброєнь і просувати свою воєнну кампанію проти України», — зазначив в.о. заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

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Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай та інші країни щодо постачання російським військовим зброї та її компонентів і застосували санкції до кількох китайських компаній за передачу Росії компонентів, з яких та потім збирала зброю.

У Підмосков'ї вдома вбили заступника командира російського спецпідрозділу

У Підмосков'ї застрелили заступника командира російського спецзагону, 44-річного Нікіту Кленкова. Про це повідомив у четвер Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела.

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Високопоставлений офіцер ГРУ Кленков служив у військовій частині 43292 в Україні та був заступником командира Навчального центру Сил спеціального призначення.

Влада Москви заявила, що вбивство Кленкова було замовним, і відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства. Однак слідчі органи не висувають конкретних звинувачень, розглядаючи це як внутрішнє кримінальне розслідування.