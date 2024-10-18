Близько 11 000 військових із Північної Кореї навчаються на сході Росії для участі у війні проти України з листопада, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв’ю The War Zone.

Солдати з КНДР воюватимуть проти України − подробиці

"Вони будуть готові воювати в Україні з 1 листопада", − зауважив Буданов. За його словами, наразі близько 11 тис. солдатів із Північної Кореї навчаються на сході Росії.

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Північнокорейські військові використовуватимуть російську техніку та боєприпаси.

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Перший кадровий склад із близько 2,6 тис. військових відправлять до Курської області.Однак поки Буданов не може конкретизувати, куди саме вирушить решта солдатів КНДР.

"Зараз ми не маємо повної картини", − пояснив керівник ГУР.

Росія створює "батальйон" з громадян КНДР у складі бурятської бригади

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

Більше по темі КНДР офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою" Раніше КНДР визначала відносини з Південною Кореєю як "особливі, попередньо сформовані в процесі пошуку возз’єднання".

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, хоча поки неясно, куди саме його направлять.

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Раніше Washington Post повідомляв, що тисячі північнокорейських піхотинців проходять навчання в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.

14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

На Далекому Сході Росії наразі відбувається підготовка 10 тис. північнокорейських військових. Подробиці дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.