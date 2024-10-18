"Укрзалізниця" до кінця поточного року отримає 120 нових зерновозів моделі 19-8005-У, повідомили на сайті Центру транспортної логістики Укрзалізниці.

Укрзалізниця отримає нові зерновози для євроколії − подробиці

У Центрі наголошують, що нові вагони призначені для використання по всій мережі залізниць колії 1520 мм і можуть переставлятися з візків типу 2 колії 1520 мм на візки з колісними парами колії 1435 мм, з встановленням гвинтових стяжок та буферних пристроїв, з конструкційною швидкістю до 120 км/год.

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Зерновози мають вантажопідйомність 69,5 тонн. Їхній об'єм кузова становить 104 куб. м, а габарит − 02-ВМ, також п'ять завантажувальних і шість розвантажувальних люків.

Укрзалізниця перевозить зерно спецрейсами − що треба знати

З початку 2024 року "Укрзалізниця" перевезла рекордну за час повномасштабної війни кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Таке зростання обсягів перевезень зерна поїздами УЗ стало наслідком регулярних блокувань українсько-польського кордону польськими протестувальниками. Наприклад, через це у березні 2024 року державний бюджет України недоотримав майже 6,3 млрд гривень.

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"Укрзалізниця" почала перевозити фури до Польщі спецвагонами ще у грудні 2023 року. Тоді компанія організувала перевезення вантажівок до Польщі контрейлерним поїздом як альтернативу проїзду через автомобільні пункти пропуску, заблоковані через страйк автоперевізників.

Того місяця до Польщі був відправлений перший контрейлерний поїзд із вантажівками. Над ним УЗ працювала два тижні. У складі поїзда були 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами.