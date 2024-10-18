16 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, пише The Times of Israel, цитуючи міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена.
ЦАХАЛ ліквідувала лідера ХАМАСу Яхью Сінвара − подробиці
"Масовий вбивця Ях’я Сінвар, який несе відповідальність за різанину і звірства 7 жовтня, був убитий солдатами ЦАХАЛу", − зауважив Коен.
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Він зазначив, що вбивство Сінвара створило можливість негайного звільнення заручників і створення вільної від контролю ХАМАС та Ірану Гази.
За даними Армії оборони Ізраїлю, Сінвара вбили 16 жовтня.
"Ях’я Сінвар спланував і здійснив різанину 7 жовтня, просував свою вбивчу ідеологію як до, так і під час війни, а також був відповідальним за вбивства і викрадення багатьох ізраїльтян", − заявила ЦАХАЛ.
Упродовж останнього року терорист переховувався над землею й під землею в тунелях ХАМАСу в секторі Газа.
МОЗ Палестини заявило, що за рік Ізраїль вбив понад 40 тисяч жителів сектора Гази
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з лідерів ХАМАСу в Тулькармі
3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.
Уфі організував і керував спробами підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня, а також постачав зброю іншим терористам і планував масовані атаки проти ізраїльських громад в Іудеї, Самарії та інших регіонах.
11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони.
14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня.