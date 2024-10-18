Канада відправить Україні пакет військової допомоги на 47 млн ​​доларів США, пише Reuters, цитуючи міністра оборони Канади Білла Блера.

Що в пакеті військової допомоги від Канади на $47 млн

"Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй досягти перемоги", − наголосив Блер.

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Пакет містить стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження. Передбачається також і виділення грошей на навчання ЗСУ, що є частиною військового фінансування на 500 млн канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити, оголосивши про це в липні.

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За даними Reuters, Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги.

Україна отримає ще один кредит від Канади на $300 млн

11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

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Кошти залучать через Адміністративний рахунок МВФ.

Під час 24 засідання "Рамйштайн" стало відомо, що Канада Україні надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

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Країна також навчає українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT. 

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