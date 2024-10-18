Канада відправить Україні пакет військової допомоги на 47 млн ​​доларів США, пише Reuters, цитуючи міністра оборони Канади Білла Блера.

Що в пакеті військової допомоги від Канади на $47 млн

"Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечить Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їй досягти перемоги", − наголосив Блер.

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Пакет містить стрілецьку зброю, боєприпаси та захисне спорядження. Передбачається також і виділення грошей на навчання ЗСУ, що є частиною військового фінансування на 500 млн канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити, оголосивши про це в липні.

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За даними Reuters, Канада вже надала 4,5 млрд канадських доларів військової допомоги.

Україна отримає ще один кредит від Канади на $300 млн

11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

Кошти залучать через Адміністративний рахунок МВФ.

Під час 24 засідання "Рамйштайн" стало відомо, що Канада Україні надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

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Країна також навчає українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT.