Наразі в Північноатлантичному союзі нема консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.

Коли Україну запросять до НАТО − подробиці

"Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому − у липні, у середині липня − усі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства", − зауважив чиновник.

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За даними представника Білого дому, і чинний президент Штатів Джо Байден, і інші представники США хочуть, щоб Україна отримала "становище сили".

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"Ми хочемо, щоб вона [Україна − ред.] перемогла в цій війні. І ми повинні дати їй можливості, які їй потрібні для цього... Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до проведення саміту в Рамштайні або зустрічі на рівні лідерів того, що офіційно називається Контактною групою з оборони України", − пояснив чиновник.

Більше по темі США поки не дозволяють Україні далекобійну зброю і не запрошують до НАТО Президент Зеленський представив “План перемоги", в якому членство в НАТО - головна мета, але союзники України не планують офіційно запрошувати Київ приєднатися до Альянсу найближчим часом.

Він припустив, що це, ймовірно, відбудеться в листопаді, однак конкретної дати поки нема.

Країни-члени НАТО продовжуватимуть допомагати Україні

Усі члени НАТО мають бажання продовжувати надавати військову допомогу Україні.

За словами нового генсека Марка Рютте, Україна заслуговує на те, щоб одного дня стати 33-м членом НАТО, тому Альянс зробить усе, щоб це сталося.

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Новий генеральний секретар Альянсу заявив, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.

Пані посол США в НАТО Джуліан Сміт у відповідь на запитання журналістів про членство України заявила, що позиція НАТО залишається незмінною.