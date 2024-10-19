Вночі росіяни завдали ракетного удару по Одесі. 

Поцілили по приватному сектору міста. 

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Попередньо, ніхто не постраждав. 

Удар по Одесі: що відомо

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. 

«Внаслідок ворожої атаки в одному з рекреаційних районів Одеси пошкоджено частину житлового будинку. Станом на зараз працюють спеціальні служби. Після завершення робіт будуть залучені комунальні підприємства», - розповів в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов після ворожого обстрілу. 

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Станом на ранок пожежу ліквідували. 

«Внаслідок атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч. Пожежу оперативно ліквідували наші вогнеборці», - уточнили в ОВА. 

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