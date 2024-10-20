У «Дії» тимчасово призупинили бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляється на самому порталі.

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Бронювання у «Дії» призупинили: чому

Зазначається, що подати заявку на бронювання військовозобов'язаних співробітників буде неможливо до 15 листопада.

Протягом цього часу триватиме перевірка уже заброньованих працівників.

«До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», - йдеться на порталі.

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Скрін з сайту «Дія».

Бронювання військовозобов'язаних: що відомо

У червні Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».

Подати заяву на бронювання співробітників може керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників.

Більше по темі Міноборони запустить новий онлайн-сервіс: у чому суть У Міністерстві оборони України анонсують нові онлайн-сервіси, щоб покращити облік військовозобов’язаних і набір до ЗСУ.

У жовтні Уряд оновив вимоги до бронювання.

Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані або порушили правила військового обліку, не зможуть отримати бронювання.

Під час воєнного стану підприємства, організації та органи державної влади можуть забронювати своїх співробітників, якщо військовозобов'язаний:

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