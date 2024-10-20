У «Дії» тимчасово призупинили бронювання військовозобов'язаних.
Про це повідомляється на самому порталі.
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Бронювання у «Дії» призупинили: чому
Зазначається, що подати заявку на бронювання військовозобов'язаних співробітників буде неможливо до 15 листопада.
Протягом цього часу триватиме перевірка уже заброньованих працівників.
«До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», - йдеться на порталі.
Бронювання військовозобов'язаних: що відомо
У червні Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».
Подати заяву на бронювання співробітників може керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників.
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У жовтні Уряд оновив вимоги до бронювання.
Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані або порушили правила військового обліку, не зможуть отримати бронювання.
Під час воєнного стану підприємства, організації та органи державної влади можуть забронювати своїх співробітників, якщо військовозобов'язаний:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»;
- не перебуває у розшуку.