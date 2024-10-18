Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України.

Про це заявила національна служба розвідки Південної Кореї, пише Yonhap.

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Співпраця Росії та КНДР небезпечна для всього світу

Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

За даними південнокорейської розвідки, розгортання цих сил уже триває.

Видання Reuters повідомило, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів незаплановану зустріч із представниками розвідки, армії та нацбезпек .

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В офісі президента заявили, що на думку учасників зустрічі, співпраця Росії та Північної Кореї, яка перейшла від військових поставок до фактичного відправлення військ, становить "серйозну безпекову загрозу не лише для Південної Кореї, а й для міжнародної спільноти".

Росія створює "батальйон" з громадян КНДР у складі бурятської бригади

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

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За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

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Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, хоча поки неясно, куди саме його направлять.

Раніше Washington Post повідомляв, що тисячі північнокорейських піхотинців проходять навчання в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.

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