Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Кропивницькому, який надсилав росіянам локації та маршрути руху ЗСУ.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по Кіровоградщині

Найбільше Росію цікавили позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ, тому зловмисник об’їжджав територію обласного центру, де намагався знайти ЗРК і РЛС Сил оборони.

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Він фотографував або відзнімав їх на відео, а потім "прив’язував" відповідні координати.

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Фігурант відстежував час і місце переміщення військових колон, які рухались у напрямку передової.

Для конспірації агент постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який готував ракетні удари по Кіровоградщині

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Більше по темі СБУ викрила російських агентів, які намагалася розвідати маршрути ЗСУ Мешканка Краматорська та двоє жителів Одеси співпрацювали з ФСБ РФ.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила російських агентів, які намагалася розвідати маршрути ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

Затримані приховано фіксували вузлові залізничні станції, які задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт. Агентками виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм

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Додатково агентка з Донеччини шукала позиції українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.