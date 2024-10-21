У другий тур президентських виборів у Молдові вийшли чинна президентка Майя Санду та ексгенпрокурор Александр Стояногло. Про це свідчать попередні результати голосування, оприлюднені Центральною виборчою комісією країни 21 жовтня.

За результатами підрахунків 97,93% голосів, майже половина громадян країни проголосувала за внесення змін у Конституцію країни.

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Перебіг президентських виборів у Молдові − що треба знати

Жоден із кандидатів у президенти не отримав необхідної кількості голосів для перемоги у першому турі.

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Після опрацювання понад 98% бюлетенів президентка Санду набрала майже 42% голосів, а Стояногло − понад 26%.

У виборах узяли участь майже 1,6 млн виборців, у тому числі близько 240 тис. за кордоном.

Голосування досі триває на дільницях у США і Канаді.

Референдум щодо євроінтеграції Молдови − подробиці

49,86% громадян проголосували за внесення змін у Конституцію країни для вступу Молдови до Євросоюзу. Проти висловилися 50,14%.

Усього порахували близько 1,455 млн голосів.

У разі підтримки більшістю громадян у законі Молдови з’явиться згадка про незворотність європейського шляху країни та розділ про європейську інтеграцію.

У Молдові проходять вибори президента та референдум щодо вступу країни в ЄС

У Молдові в неділю проходили вибори президента і конституційний референдум щодо європейської інтеграції країни.

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Виборчі дільниці працювали з 07:00 до 21:00. Очікувалося, що в голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей.

За посаду президента Молдови змагались одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році.

У президентських перегонах брали участь чинна лідерка країни Майя Санду ("Дія і солідарність"), Александр Стояногло (Партія соціалістів) і Ренато Усатий (Наша партія).

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що ситуація перед виборами у Грузії більш понура, ніж у Молдові.

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Головною претенденткою на президентську посаду є нинішня президентка Молдови Майя Санду.

Другий тур президентських виборів у країні відбуватиметься 3 листопада.