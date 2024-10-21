У межах пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів Україна отримає боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю.

Про це повідомили в Пентагоні у листі, розісланому ЗМІ.

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Що входить до пакета допомоги Україні на 400 млн доларів

Новий пакет містить таке озброєння:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Остін оголосив про пакет допомоги для України

Під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

"Ми будемо продовжувати надавати допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали з Президентом Байденом. Тому я радий з вами проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства", - сказав міністр оборони США.