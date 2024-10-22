Південна Корея розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну після зафіксованих випадків допомоги КДНР Росії не лише ресурсами, а й військами, повідомила агенція Newsweek.

Чи може Південна Корея відправити свої війська в Україну − подробиці

За даними південнокорейських медіа, які посилаються на представника розвідки, уряд і військові країни "розглядають план відправлення в Україну певної кількості персоналу, зокрема офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї, та експертів з ворожої тактики".

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Південнокорейський персонал може проводити допити або надавати перекладацькі послуги, якщо військові з КНДР потраплять у полон. Сеул надасть Києву дані про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї.

Згодом під час брифінгу міністерство оборони Південної Кореї заявило про відкрите ставлення до можливого надсилання летальної зброї Україні.

Більше по темі Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО Домовленості передбачають, що країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення ППО ЗСУ.

Росіяни впіймали корейців-втікачів на Курщині − їх кинуть на штурм позицій ЗСУ

18 військовослужбовців Північної Кореї, які спробували втекти з позицій російських військ у Курській області, затримали росіяни в Комаричському районі Брянської області Росії.

Про це повідомляло поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом із 50 російськими військовими перебували на позиціях у лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Північнокорейські військові вже тікали з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії.

Втеча відбулася за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Мотиви втечі солдатів із КНДР ще не були встановлені. Росія тоді розпочала пошуки втікачів.

За даними джерел Kyiv Post, у відповідь на це основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.