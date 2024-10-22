Велика Британія надішле Україні 2,26 млрд фунтів для закупівлі військового обладнання, повідомила пресслужба британського уряду.

Британія надасть кошти Україні для закупівлі зброї − подробиці

Позика є внеском країни до програми Надзвичайних кредитів G7 для України, в межах якої 50 млрд доларів від G7 надішлють Україні на військові, бюджетні та відновлювальні потреби. Кредит гаситимуть коштом надприбутків від заморожених активів російського Центробанку.

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"Це термінове фінансування безпосередньо підтримає оборону України, використовуючи надходження від активів, які допомагали підживлювати путінську агресію", − пояснила міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

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Британський кредит покриє частину військових витрат України, зокрема на ППО та артилерію.

Британія готує пропозиції щодо далекобійних ударів України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном можливість ураження військових об’єктів Росії "в оперативній та стратегічній глибині".

Більше по темі Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО Домовленості передбачають, що країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення ППО ЗСУ.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у 2024 році українські воїни отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90 від Британії.

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10 жовтня у Лондоні Президент Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру План перемоги.

8 жовтня Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю сучасного військового обладнання британського виробництва.