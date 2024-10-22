Служба безпеки України затримала двох агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

СБУ затримала агентів ФСБ, які наводила ракети на 5 областей України

27-річний рецидивіст і його 34-річна співмешканка шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де їх знайшов представник ворожої спецслужби запропонував гроші в обмін на співпрацю.

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Агенти їздили по регіонах як нібито сімейна пара, збираючи координати для комбінованих російських атак.

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Під час повітряних ударів фігуранти мали відстежувати розміщення ППО, а в разі успішних уражень, – уточнювати наслідки.

Фото: Служба безпеки України

Під час переїздів у різні міста вони орендували квартири з видом на потенційні цілі.

Більше по темі СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині Ним виявився 34-річний місцевий, який надавав росіянам локації та маршрути руху Сил оборони.

Після заселення зловмисники встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які транслювали зображення для росіян.

СБУ затримала їх за місцем проживання у Краматорську, куди ті повернулися, аби продовжити роботу на Росію.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агентам ФСБ, які наводила ракети на 5 областей України

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині

Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Кропивницькому, який надсилав росіянам локації та маршрути руху ЗСУ.

Він фотографував або відзнімав їх на відео, а потім "прив’язував" відповідні координати.

Фігурант відстежував час і місце переміщення військових колон, які рухались у напрямку передової.

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Для конспірації агент постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.