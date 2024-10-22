Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Надзвичайний Посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр підписали Імплементаційну угоду до Грантової угоди між урядами на 200 млн євро, повідомило Міністерство економіки України.

Угода між Україною та Францією про допомогу на 200 млн євро

"До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення", − пояснила Свириденко.

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Ці проєкти втілюватимуть у співпраці з французькими компаніями, які забезпечують роботою 25 тис. українців.

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Фінансування отримають такі сфери:

охорона здоров'я;

енергетика;

водопостачання та водовідведення;

розмінування;

цифрові технології;

інфраструктура;

сільське господарство;

переробка відходів;

житлове будівництво.

Наразі проводяться робити над розширенням мандату Групи AFD в Україні.

Французьке агентство з питань розвитку, Proparco та Expertise France матимуть можливість надавати різні форми допомоги українським державним і приватним підприємствам, а також банкам і організаціям.

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