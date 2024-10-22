Над провінцією Північний Дарфур у Судані, де йдуть бої між урядовими військами та воєнізованим угрупованням "Сили швидкого реагування" (RSF), збили вантажний літак Іл-76, у якому, ймовірно, перебували росіяни, повідомило російське посольство в Судані ввечері у понеділок, 21 жовтня.

«Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту. Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії знаходиться в охопленому боями Дарфурі», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з даними сервісу Aviation Safety Network, літак, що розбився, був Іл-76Т з реєстраційним номером EX-76011. Його оператором виступала компанія New Way Cargo. Літак виконував рейс із міжнародного аеропорту "Рас-ель-Хайма" в Об'єднаних Арабських Еміратах до міста Амджарас у Чаді, що межує із Суданом.

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Як пише портал Sudan War Monitor, який спеціалізується на висвітленні війни в Судані, збитий літак, ймовірно, перевозив вантаж для Сил швидкого реагування (RSF) і був помилково збитий самими бійцями цього угруповання. Інцидент стався приблизно о 04:00 (близько 03:00 за Києвом).

За повідомленнями російських телеграм-каналів Shot і Mash, на борту літака перебували двоє росіян — Віктор Гранов і Антон Селіванц. Гранова називають головним інженером компанії Airline Transport Incorporation FZC, і, за даними Mash, з ним на борту могли бути ще кілька колег. Антон Селіванц був авіаінженером із Башкортостану, і його паспорт був знайдений на місці катастрофи.

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Один із загиблих під час катастрофи літака носив значок, який ідентифікував його як головного інженера компанії Airline Transport Incorporation FZC, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах і має зв'язки з Киргизстаном. Ще один член екіпажу мав російський паспорт. Наразі інформації про тих, хто вижив у цій авіакатастрофі, не надходило.

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Kyiv Post звернувся до своїх джерел в українських спецслужбах і запитав про можливу причетність України до цього інциденту, але не отримав відповіді на момент публікації.

Що відбувається в Судані і яку роль у цьому грає Росія - що варто знати

У квітні 2023 року в Судані почалися бої між регулярною армією під керівництвом Абделя Фаттаха аль-Бурхана, який фактично є президентом країни, і Силами швидкого реагування (RSF), якими командує Мохаммед Хамдан Дагало.

Росія, а саме група Вагнера, була безпосередньо залучена до перевороту в Судані у 2019 році, підтримуючи Хемедті та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю. Група Вагнера також доставила зенітно-ракетні системи до суданських Сил швидкого реагування (RSF).

Суданське джерело повідомило CNN у 2023 році, що близько 90 відсотків зброї RSF отримували від Вагнера. Цей канал постачання залишається відкритим, незважаючи на загибель лідера Вагнера Євгенія Пригожина та його заступника Дмітрія Уткіна в авіакатастрофі в Росії, сказало джерело.

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У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв «знищити російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були».

В листопаді минулого року Kyiv Post публікував ексклюзивне відео, де український спецназ проводить «зачистку» бойовиків Вагнера в Судані.

У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують «російських найманців» та їхніх «місцевих партнерів-терористів» у Судані.

У лютому в розпорядження Kyiv Post потрапило в ексклюзивне відео, де український спецназ допитує полонених найманців ПВК “Вагнер” в Республіці Судан. На відео ув'язнені зізнаються, що їхнім завданням було потрапити в Судан і повалити там уряд.