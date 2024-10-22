Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство голови громадського формування з охорони правопорядку в Одесі.
Про це повідомила СБУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
СБУ та Нацполіція викрили агента спецслужб РФ в Одесі
Спецслужба РФ замовила вбивство, щоб здійснити «показову» ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію.
У такий спосіб він хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.
Після вбивства спецслужби РФ планували замовити ліквідацію інших активістів із публічною проукраїнською позицією.
Правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого російського агента.
Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив в поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів.
СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині
Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним був поновлений.
Завданням агента був пошук кілера, який би міг здійснити замовне убивство за 80 тисяч доларів.
Щоб запобігти злочину й отримати докази на агента, співробітники СБУ вивели на нього потенційного «виконавця» убивства.
Підставний «кілер» діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, «виконав» завдання і відзняв «тіло» жертви на камеру телефона.
Після імітації вбивства «кілер» передав замовнику фото- і відеофайли з місця події.
Які статті інкримінують агенту РФ
Правоохоронці затримали російського агента, коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з РФ.
Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1 та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором.
Правоохоронці повідомили йому про підозру за:
- ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення)
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.