Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство голови громадського формування з охорони правопорядку в Одесі.

Про це повідомила СБУ.

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СБУ та Нацполіція викрили агента спецслужб РФ в Одесі

Спецслужба РФ замовила вбивство, щоб здійснити «показову» ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію.

У такий спосіб він хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

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Після вбивства спецслужби РФ планували замовити ліквідацію інших активістів із публічною проукраїнською позицією.

Правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого російського агента.

Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив в поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів.

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Ним виявився 34-річний місцевий, який надавав росіянам локації та маршрути руху Сил оборони.

Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним був поновлений.

Завданням агента був пошук кілера, який би міг здійснити замовне убивство за 80 тисяч доларів.

Щоб запобігти злочину й отримати докази на агента, співробітники СБУ вивели на нього потенційного «виконавця» убивства.

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Підставний «кілер» діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, «виконав» завдання і відзняв «тіло» жертви на камеру телефона.

Після імітації вбивства «кілер» передав замовнику фото- і відеофайли з місця події.

Які статті інкримінують агенту РФ

Правоохоронці затримали російського агента, коли він збирався передати «докази» замовного вбивства куратору з РФ.

Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1 та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за:

  • ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення)
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

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Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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