Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство голови громадського формування з охорони правопорядку в Одесі.

Про це повідомила СБУ.

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СБУ та Нацполіція викрили агента спецслужб РФ в Одесі

Спецслужба РФ замовила вбивство, щоб здійснити «показову» ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію.

У такий спосіб він хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

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Після вбивства спецслужби РФ планували замовити ліквідацію інших активістів із публічною проукраїнською позицією.

Правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого російського агента.

Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив в поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів.

Більше по темі СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині Ним виявився 34-річний місцевий, який надавав росіянам локації та маршрути руху Сил оборони.

Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним був поновлений.

Завданням агента був пошук кілера, який би міг здійснити замовне убивство за 80 тисяч доларів.

Щоб запобігти злочину й отримати докази на агента, співробітники СБУ вивели на нього потенційного «виконавця» убивства.

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Підставний «кілер» діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, «виконав» завдання і відзняв «тіло» жертви на камеру телефона.

Після імітації вбивства «кілер» передав замовнику фото- і відеофайли з місця події.