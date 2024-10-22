На президентську кампанію кандидати в президенти США від Республіканців Дональда Трампа вже пожертвували 514,7 млн доларів, пише Bloomberg.
Мільярдери оплачують кампанію Трампа − подробиці
Кандидат від республіканців поки зібрав лише третину від 321 млн доларів − саме стільки отримала кампанія його опонентки від демократів Камали Гарріс від людей, які надіслали менше ніж 200 доларів.
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Ця сума зібрала кампанії Гарріс рекордні 1,1 млрд доларів за третій фінансовий квартал, що більш ніж удвічі перевищує зібрані Трампом і республіканцями кошти за такий самий період.
Зміни правил Facebook щодо таргетування політичної реклами обмежили можливості Трампа отримувати гроші з користувачів соцмережі так, як він це робив під час першої, вдалої виборчої кампанії.
Тепер штаби кандидатів не можуть безпосередньо націлюватися на підписників із закликами до збору коштів, а це ускладнює та здорожує пошук нових спонсорів.
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Перехід Трампа з республіканцями до підтримки донорів-мільярдерів, за даними журналістів Bloomberg, доводить, що республіканець припинив бути партійним аутсайдером. Він також залучив нових донорів, зокрема й Маска, які є новачками в політичних колах.
Виборча компанія Трампа наразі підкріплен пожертвами від Tesla Inc. і SpaceX Ілона Маска, мажоритарної акціонерки Las Vegas Sands Міріам Адельсон, екскерівника Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера та його дружини Лори, а також інвестора Тімоті Меллона.
Чотири суперкомітети політичних дій разом зібрали 337 доларів млн у третьому кварталі, водночас Гарріс так зібрала 218 млн доларів.
Однак віцепрезидентка також витрачає на кампанію 826 млн доларів у третьому фінансовому кварталі порівняно з 340 млн у Трампа.
За три місяці Ілон Маск вніс 75 млн доларів у протрампівський комітет
З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.
За кілька місяців PAC America став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.
Разом із ним внески зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне і Шон Магуайр та криптоінвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосси.
Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.
12 серпня експрезидент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Маску.
Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада.