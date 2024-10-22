На президентську кампанію кандидати в президенти США від Республіканців Дональда Трампа вже пожертвували 514,7 млн доларів, пише Bloomberg.

Мільярдери оплачують кампанію Трампа − подробиці

Кандидат від республіканців поки зібрав лише третину від 321 млн доларів − саме стільки отримала кампанія його опонентки від демократів Камали Гарріс від людей, які надіслали менше ніж 200 доларів.

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Ця сума зібрала кампанії Гарріс рекордні 1,1 млрд доларів за третій фінансовий квартал, що більш ніж удвічі перевищує зібрані Трампом і республіканцями кошти за такий самий період.

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Зміни правил Facebook щодо таргетування політичної реклами обмежили можливості Трампа отримувати гроші з користувачів соцмережі так, як він це робив під час першої, вдалої виборчої кампанії.

Тепер штаби кандидатів не можуть безпосередньо націлюватися на підписників із закликами до збору коштів, а це ускладнює та здорожує пошук нових спонсорів.

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Кошти спрямують на боєприпаси, військову техніку та інше озброєння.

Перехід Трампа з республіканцями до підтримки донорів-мільярдерів, за даними журналістів Bloomberg, доводить, що республіканець припинив бути партійним аутсайдером. Він також залучив нових донорів, зокрема й Маска, які є новачками в політичних колах.

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Прихильники колишнього президента США та кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Фото: Logan CYRUS / AFP

Виборча компанія Трампа наразі підкріплен пожертвами від Tesla Inc. і SpaceX Ілона Маска, мажоритарної акціонерки Las Vegas Sands Міріам Адельсон, екскерівника Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера та його дружини Лори, а також інвестора Тімоті Меллона.

Чотири суперкомітети політичних дій разом зібрали 337 доларів млн у третьому кварталі, водночас Гарріс так зібрала 218 млн доларів.

Однак віцепрезидентка також витрачає на кампанію 826 млн доларів у третьому фінансовому кварталі порівняно з 340 млн у Трампа.

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За три місяці Ілон Маск вніс 75 млн доларів у протрампівський комітет

З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

За кілька місяців PAC America став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

Разом із ним внески зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне і Шон Магуайр та криптоінвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосси.

Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

12 серпня експрезидент США Дональд Трамп дав інтерв'ю Маску.

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Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада.

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