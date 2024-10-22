Керівник партії влади Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заборонить головні опозиційні сили країни, якщо переможе у виборах 26 жовтня, пише Эхо Кавказа.

Бідзіна Іванішвілі заборонить опозицію в Грузії − подробиці

Іванішвілі закликав громадян голосувати за партію "Грузинська мрія", наголосивши, що після заборони чинних опозиційних сил у Грузії з’явиться "нова опозиція".

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"Щойно ця [чинна − ред.] сила відсунеться, у Грузинської мрії з’явиться безліч опонентів, і я чекаю цього дня. Це буде найщасливіший день, коли у людей буде можливість вибрати між хорошим і найкращим", запевнив очільник партії.

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Він також перепросив у громадян за те, що в них "зараз єдиний вибір − Грузинська мрія".

Кінець війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС і США

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, і після цього відносини його країни з Євросоюзом та США нібито будуть "перезавантажені"

Він наголосив, що відносини Грузії з ЄС та США "мають бути обов'язково перезавантажені", і як тільки закінчиться війна в Україні, "ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США".

Минулого тижня між Україною та Грузією розгорівся дипломатичний скандал щодо політичної реклами керуючої партії "Грузинська мрія", яка використала кадри зі зруйнованих міст України.

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Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

Напередодні стало відомо, що ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.