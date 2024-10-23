В Україні запровадять європейську модель надання статусу інвалідності, а Центральну медико-соціальну експертну комісію ліквідують до кінця поточного року, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ліквідація МСЕК − подробиці

За його словами, замість МСЕК запровадять "цифрову, прозору, європейську модель".

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Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку до 1 листопада внести необхідні нормативні документи та законопроєкти на розгляд Кабміну для завершення реформування МСЕК і початку введення європейської моделі.

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За словами прем'єра, все керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК, вже звільнили.

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Імовірно, йдеться про в.о. головного лікаря – Бєлякову Віру Геннадіївну.

Система МСЕК має бути ліквідована, − Зеленський

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

Так, у Верховну Раду буде внесено законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року. 

Указ опублікований на сайті Президента України.

За словами керівника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у діяльності МСЕК виявлені численні порушення та фальшиві інвалідності серед посадовців.

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В указі Зеленського наявні такі головні пункти:

  • цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій;
  • перевірка декларацій членів МСЕК;
  • перевірка та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань;
  • законодавчі зміни для реформування системи МСЕК в Україні;
  • перегляд системи та механізму нарахувань пенсії посадовцям державних органів.

"Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", − наголосив український президент.

На тлі скандалів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

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