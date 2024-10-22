Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Воно передбачає підготовку законопроєкту щодо ліквідації МСЕК і проведення перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій стосовно посадовців.

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Відповідний указ оприлюднено на сайті Президента України.

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В Україні проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності посадовцям

МОЗ разом з ДБР, СБУ, Нацполіцією, обласними і КМВА мають створити робочі групи з перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Протягом трьох місяців має бути підготовлена доповідь про результати перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

Більше по темі Зеленський заявив, що Україна створила буферну зону у Росії Збройні сили України зберігають свої позиції та не дозволяють армії РФ просуватися.

У випадку виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень необхідно ініціювати їх перегляд та інформування правоохоронних органів.

МОЗ і Мінцифри мають у двотижневий термін підготувати і подати на розгляд Кабміну план цифровізації проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій.

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Пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ у тижневий строк мають провести аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Крім того, уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно:

підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури

закріпити відповідні соцгарантії для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України

провести повторні перевірки рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими зацікавленими органами має внести зміни до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання держкордону експосадовцями, які мають інвалідність.

РНБО також рекомендує Національному агентству з питань запобігання корупції "розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабміну проєктів законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України.

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Ці зміни необхідні визначати голову й членів медико-соціальних експертних комісій суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація)".

Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Відповідний указ опубліковано на сайті Президента України.

Генпрокурор подав у відставку на тлі скандалів зі МСЕК

На тлі скандалів, пов'язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

Як зазначив Костін, зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки та розслідування у зв'язку з фактами зловживання, зокрема, і в системі органів прокуратури України.

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Він вважає абсолютно правильною позицію Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення, але й персональна відповідальність. Зокрема, політична відповідальність.

"Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора", - повідомив Костін.