Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

Він заявив, що очікує від світу "жорсткої предметної реакції".

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Готується два підрозділи військових КНДР для війни в Україні

"Зрозуміло, що в Пхеньяні, так само як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити.

Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо", - наголосив Президент.

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Він зазначив, що сьогодні заслухав кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті та перспективи на найближчий час.

"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. І усі партнери", - заявив Зеленський.

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Він подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання КНДР до російської війни.

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"Якщо Росія досі може робити цю війну більшою і довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти", - наголосив Зеленський.