Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.
Він заявив, що очікує від світу "жорсткої предметної реакції".
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Готується два підрозділи військових КНДР для війни в Україні
"Зрозуміло, що в Пхеньяні, так само як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити.
Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників. Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо", - наголосив Президент.
Він зазначив, що сьогодні заслухав кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті та перспективи на найближчий час.
"Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. І усі партнери", - заявив Зеленський.
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Він подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання КНДР до російської війни.
"Якщо Росія досі може робити цю війну більшою і довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти", - наголосив Зеленський.
КНДР вирішила відправити на війну в Україну 12 тисяч військових
Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.
На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.
За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.
14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.
Водночас представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.
"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР...", − наголосив представник Північної Кореї в ООН Ча Сон Нам.