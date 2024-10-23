"Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", − наголосив Шмигаль.

Цей транш, за словами Прем'єра, Україна отримала завдяки вдалому п'ятому перегляду програми EFF на 15,6 млрд доларів.

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До бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

МВФ змінив кредитну програму для України на 2025 рік

Міжнародний валютний фонд погодився на новий графік, який містить чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів для України.

Новий графік траншів кредиту МВФ для України на наступний рік передбачає такі зміни:

березень 2025: транш на $917,5;

червень 2025: транш на $809,6;

серпень 2025: транш на $539,8;

грудень 2025: транш на $445,3.

Нещодавно Україна очікувала транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 мільярда доларів.