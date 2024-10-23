До бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Новий транш від МВФ на 1,1 млрд доларів − що треба знати
Український уряд спрямує кошти на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Цей транш, за словами Прем'єра, Україна отримала завдяки вдалому п'ятому перегляду програми EFF на 15,6 млрд доларів.
"Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", − наголосив Шмигаль.
МВФ змінив кредитну програму для України на 2025 рік
Міжнародний валютний фонд погодився на новий графік, який містить чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів для України.
Новий графік траншів кредиту МВФ для України на наступний рік передбачає такі зміни:
- березень 2025: транш на $917,5;
- червень 2025: транш на $809,6;
- серпень 2025: транш на $539,8;
- грудень 2025: транш на $445,3.
Нещодавно Україна очікувала транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 мільярда доларів.