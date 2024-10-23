Велика Британія виділила ще 120 млн фунтів стерлінгів (близько 155 млн доларів) для підтримки Коаліції морських сил і засобів для України, йдеться на сайті британського уряду.

Британія виділила кошти на морську коаліцію для України − подробиці

Наразі країна шукає партнерів для спільного фінансування постачання морських безпілотних апаратів і радарів спостереження для захисту зернового коридору. Фінансування надається на тлі посилення атак на портову інфраструктуру України в Чорному морі.

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Велика Британія та Норвегія також шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування морської коаліції.

У межах коаліції Україна отримала десятки всюдиходів-амфібій, рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет і сотні тисяч набоїв.

Останні удари по портовій інфраструктурі України − що треба знати

14 жовтня в Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро людей дістали поранень. Були пошкоджені судно "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно "OPTIMA" під прапором Палау.

Більше по темі Південна Корея може відправити своїх військових в Україну Південнокорейський персонал міг би проводити допити або надавати послуги перекладача.

9 жовтня російські війська атакували Одеську область, внаслідок атаки ушкоджено контейнеровоз під прапором Панами "Shui Spirit".

7 жовтня армія РФ поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.

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6 жовтня російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.