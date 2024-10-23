США у вівторок висловили стурбованість щодо російського втручання у президентські вибори Молдови, які обіцяють бути напруженими.

Перед другим туром виборів, який відбудеться 3 листопада, "Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія знову спробує завадити громадянам Молдови реалізувати своє суверенне право обирати своїх власних лідерів", - йдеться у комюніке держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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"Росія зробила все можливе, щоб зірвати вибори та референдум, щоб підірвати демократію Молдови: незаконне фінансування та підкуп виборців, дезінформація та злісні кібератаки", - йдеться у заяві.

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Вашингтон неодноразово попереджав, що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови та перешкодити її європейській інтеграції.

На референдумі, проведеному 20 жовтня, громадяни Молдови з невеликим відривом проголосували «ЗА» приєднання до Європейського Союзу, тоді як прозахідну президентку Майя Санду очікує жорстке протистояння у другому турі 3 листопада з Олександром Стояногло, колишнім прокурором, якого підтримують проросійські соціалісти.

Більше по темі США підтвердили, що війська КНДР вже у Росії За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, ситуація дуже серйозна, і нова хвиля ескалації матиме наслідки і для Європи, і для Азії.

Санду, яка перемогла підтриманого Москвою чинного президента у 2020 році, подала заявку на приєднання Молдови до Європейського Союзу після російського вторгнення в Україну у 2022 році, а переговори про приєднання розпочалися цього червня.

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Вона провела референдум, щоб легітимізувати свою стратегію. За результатами підрахунку всіх голосів більшість виборців сказали своє "Так" ЄС – з 50,46%.