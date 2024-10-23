Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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В Україні затримали агентів РФ, які "зливали" локації Сил оборони

Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії.

Щоб отримати координати для запуску дронів-камікадзе, зокрема типу Shahed, фігуранти об’їжджали територію обох регіонів на своєму автомобілі.

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Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.

Об’єкти інфраструктури агенти знімали за допомогою камер мобільних телефонів із додатковим живленням, які ховали в замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.

СБУ викрила ворожих поплічників, задокументувала їхні злочини та затримала за адресами проживання.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони з доказами комунікації із російською воєнною розвідкою.