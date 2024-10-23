Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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В Україні затримали агентів РФ, які "зливали" локації Сил оборони
Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії.
Щоб отримати координати для запуску дронів-камікадзе, зокрема типу Shahed, фігуранти об’їжджали територію обох регіонів на своєму автомобілі.
Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.
Об’єкти інфраструктури агенти знімали за допомогою камер мобільних телефонів із додатковим живленням, які ховали в замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач.
СБУ схопила агентів ФСБ, які наводила ракети на 5 областей України
СБУ викрила ворожих поплічників, задокументувала їхні злочини та затримала за адресами проживання.
У результаті обшуків правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони з доказами комунікації із російською воєнною розвідкою.
Які статті інкримінують агентам РФ
Обоє агентів отримали підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 304 ККУ – втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ схопила ще одного агента ФСБ, який готував удари по Кіровоградщині
Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Кропивницькому, який надсилав росіянам локації та маршрути руху ЗСУ.
Він фотографував або відзнімав їх на відео, а потім "прив’язував" відповідні координати.
Фігурант відстежував час і місце переміщення військових колон, які рухались у напрямку передової.
Для конспірації агент постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.