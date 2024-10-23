Двох литовців, які зараз воюють на боці Росії у повномасштабній війні проти України, позбавили громадянства.

Про це повідомило Delfi із посиланням на інформацію від представника Департаменту міграції.

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Військових РФ позбавили литовського громадянства

За рішенням глави Міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, литовського громадянства позбавили Віталіюса Казакявічюса та Юозаса Самуоліса.

Спецслужби надали інформацію країні про те, що ці люди служать у російських військах і воюють проти України.

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"Після отримання такої інформації Департамент міграції підготував рекомендацію Міністерству внутрішніх справ, на підставі якої міністерка Агне Білотайте підписала указ", – проінформував представник Департаменту міграції.

Литва позбавляє громадянства осіб, які приховують свій російський паспорт - подробиці

Департамент міграції Литви позбавив громадянства шістьох людей за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.

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Ніхто з цих людей не співпрацював із Департаментом міграції Литви та не відгукнувся на запити надати документи, що підтверджують їхнє право на подвійне громадянство.

Згідно із місцевими законами, громадянин Литовської Республіки, який отримав громадянство іншої держави, зобов'язаний протягом двох місяців письмово повідомити Департамент міграції про це.

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Людина, яка не виконала цей обов'язок у встановлений строк, підлягає покаранню згідно зі статтею 532 Кодексу адміністративних правопорушень. У статті передбачено штраф від 300 до 850 євро.

2 серпня у Литві позбавили громадянства співробітницю Департаменту міграції, яка приховала своє російське громадянство та часто подорожувала до РФ.