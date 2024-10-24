Служба безпеки України повідомила про затримання агента Росії на Донеччині, який допомагав ворогу в підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку.

СБУ затримала агента Росгвардії, який допомагав росіянам прориватися до Мирнограда

Для цього він обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ.

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Отримані розвіддані агент надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, який воює в лавах Росгвардії на східному фронті.

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Зловмисник також передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують Покровський район.

Фігурант потрапив у поле зору росіян через регулярну прокремлівську активність у чатах російських Телеграм-каналів.

Яке покарання загрожує агенту Росгвардії, який допомагав росіянам прориватися до Мирнограда

Слідчі повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.