Збиття російських ракет системами ППО Польщі є складною для втілення з технічної точки зору, повідомив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич в інтервʼю Укрінформу.

Польщі складно збивати російські ракети над Україною − подробиці

"По-перше, існують суттєві технічні перешкоди. Ми у Польщі не маємо достатньо можливостей для захисту власного повітряного простору. Ми десь на половині шляху до розбудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", − пояснив Лукасевич.

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Другою причиною польський дипломат назвав те, що це має бути не двостороннє рішення, а згода на рівні союзників, на чому наголошували як у міноборони США, так і лідери НАТО.

"Я знаю, що ці речі важко сприймаються в Україні, але необхідно пояснювати вашій аудиторії, що НАТО не воює з Росією. НАТО максимально підтримує Україну і допомагатиме Україні максимально захищати свою територію аж до перемоги", − наголосив тимчасовий повірений у справах РП.

Більше по темі Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "недобре, що в українцівє фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб воювати".

Він зауважив, що база ПРО США у Редзіково на півночі Польщі, яку незабаром введуть в експлуатацію, буде призначена для збиття балістичних ракет, що летять углиб Європи.

"Що члени Альянсу можуть зробити щодо "Кинджалів", ракет типу "Х", які продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі? Надати більше озброєнь, наприклад, систем "Патріот", NASAMS чи інших протиракетних комплексів...", − додав Лукасевич.

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Польщі пояснила, коли зможе надати Україні свої МіГи

"За останні два роки Польща вже передала запасні частини та літаки МіГ-29. Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за Джавеліни – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин – є такий військовий термін", – пояснив Лукасевич.

Він зазначив, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які досі використовуються як частина ППО. Наразі Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35.

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Польщі хоче збільшити "Український легіон"

Лукасевич зазначив, що Україна має зібрати достатню кількість людей, "необхідних для формування батальйону, полку або іншого підрозділу", а Польща надає локацію в Любліні як місце зустрічі для потенційних військових цього підрозділу.

"І, сподіваюся, процес прискориться, а цифри набору зростуть. Зі свого боку, ми готові надати інструкторів та обладнання, тобто готові для навчання людей. Ми дійсно хотіли б, щоб цей підрозділ був якомога більшим і якомога краще підготовленим", – наголосив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні.

За його словами, Литовсько-польсько-українська бригада вже має значний досвід у підготовці десятків тисяч українських солдатів у Польщі.

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Варшава надаватиме Україні взимку додаткові обсяги електроенергії

"Ми просимо наших українських колег у Міненерго сприяти експорту енергії, власне струму, з наших електростанцій, особливо вугільних. Ми закликаємо українських партнерів у міністерстві послабити так звану аукціонну систему поставок енергоресурсів", – додав Лукасевич.

Він зауважив, що питання енергетичної безпеки в Україні буде "однією з цілей і амбіцій" польського головування в ЄС у першій половині наступного року.

"Ми ще завершуємо трансформацію української електромережі, яка в майбутньому стане повністю синхронізованою з європейською", – підсумував польський дипломат.

Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу соціальну допомогу для українців у ФРН передавати безпосередньо Україні.

Сікорський нагадував про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцом.

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Говорячи про зустріч США, Німеччина, Велика Британія, Франція у Берліні, на якій не було представника Польщі, міністр зауважив, що "ми не ядерна держава, ми не в G7 чи G20; ми присутні не в кожному форматі, і це нормально".

22 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Варшава проситиме Україну ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги".