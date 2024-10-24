Міністерство закордонних справ РФ обурилося через футболку Президента України Володимира Зеленського із написом "Make russia small again", повідомило російське відомство.

Як МЗС Росії відреагувало на напис на футболці Зеленського

Російське міністерство відреагувало на напис на футболці Президента України, назвавши його "придурком".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, чортовий придурку", − заявила речниця ворожого відомства Марія Захарова.

Advertisement

Вечірнє звернення Зеленського 23 жовтня − відео

23 жовтня Президент виступав із вечірнім відеозверненням, під час якого був одягнутий у футболку з написом "Make russia small again" ("Зробимо Росію малою знову").

Повне відеозвернення українського президента можна переглянути тут: