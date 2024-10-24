Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, тому його влада підтримала Росію у війні, заявив білоруський лідер під інтерв'ю ВВС.

Чому Лукашенко підтримав Росію у війні − подробиці

За його словами, Україна запровадила санкції проти Білорусі раніше за "англосаксів" і нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України.

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Лукашенко звинуватив Україну в тому, що та нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із пресоналом.

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"Мені довелося здійснювати спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути?" − зауважив білоруський лідер.

Він додав, що Росія − союзник Білорусі, і президент підтримуватиме країну-агресор стільки, скільки їй потрібно.

Ставлення Лукашенка до України − що треба знати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ готовий допомогти Україні у післявоєнному відновленні країни.

20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."

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18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше казав, що Білорусь завжди готується до війни.