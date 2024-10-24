23 жовтня у Курській області зафіксували появу перших підрозділів північнокорейських військових, які пройшли вишкіл на полігонах у східній частині РФ.

Тобто північнокорейські військові прибули в зону бойових дій російсько-української війни, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

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Північнокорейські військові вже у Курській області - що відомо

Підготовка північнокорейських солдатів відбувається на п’яти військових полігонах, розташованих на сході Росії.

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Зокрема, ідеться про такі:

"Барановский" (Уссурійск)

"Донгуз" (Улан-Уде)

"Екатеринославский" (Катеринославка)

248-й (Князе-Волконське)

249-й (Сергіївка).

На підготовку військових із Північної Кореї, яких Росія хоче залучити до війни проти України, виділяють кілька тижнів.

За оцінками ГУР, на сьогодні чисельність перекинутих у Росію північнокорейських військових становить близько 12 тисяч осіб.

Серед них – 500 офіцерів, зокрема три генерали із Пхеньяну.

Як Росія готує північнокорейських військових до війни проти України

Згідно із даними ГУР, відповідальним за вишкіл та адаптацію військ КНДР Росія призначила заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.

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Солдатів із КНДР комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом і взуттям, а також засобами гігієни.

Зокрема, кожному з них, згідно з установленими нормами, Москва щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу й 300 грамів мила.

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"У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", – зазначили в ГУР.

Північнокорейські військові в Україні - що відомо

Президент Росії Владімір Путін розраховує, що військові з КНДР допоможуть відвоювати частину російського Курської області, яка зараз під контролем ЗСУ.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії.

Проєкт України "Хочу жити," гаряча лінія для здачі в полон, що функціонує при ГУР, закликав північнокорейських солдатів, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.

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"Ми звертаємося до солдатів Корейської народної армії, які були відправлені підтримати режим Путіна. Не помирайте безглуздо на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які ніколи не повернуться додому. Здавайтеся! Україна надасть вам притулок, їжу і тепло," — йдеться у зверненні проєкту в середу.

Україна і Південна Корея в середньому жовтні обидві заявили, що Пхеньян відправив війська для підтримки вторгнення Москви в Україну, ймовірно, внаслідок угоди про взаємну оборону, підписаної в червні.