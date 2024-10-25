Служба безпеки України затримала російського інформатора в Дніпропетровській області, який коригував удари по Синельниковому та чекав на захоплення регіону.

СБУ схопила інформатора Росії, який коригував удари по Дніпропетровщині

У дописах у соцмережах він сподівався на "приєднання" області до складу Росії.

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В одному з чатів його знайшов адміністратор російського Телеграм-каналу, який контролює ворожа розвідка. Після дистанційного залучення до співпраці агент готував координати для нової низки повітряних ударів по Синельниківському району.

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Для цього він обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів ЗСУ.

Одночасно агент збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції, а потім надсилав ці дані російському куратору.

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Федеральна служба безпеки РФ знайшла агентів через Телеграм-канали.

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Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Харківщині викрили двох коригувальників російських ударів

У Харківській області Служба безпеки України затримала контрактницю військової частини і блогера, які збирали для російських спецслужб дані про розташування Сил оборони.

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Контрактницю військової частини завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати інформацію про локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

Зловмисник публікував геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.

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