Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) убила чергового командира ХАМАС Мохаммеда Абу Ітіві, повідомляє Reuters.

Хто такий Мохаммед Абу Ітіві

ЦАХАЛ ліквідував командира ще середу.

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Ітіві брав участь у вбивствах і викраденнях ізраїльських цивільних, а також працював у агенції ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) з липня 2022 року, його ім'я знайшли у списку співробітників.

За даними Reuters, UNRWA поки не коментувала звинувачення з боку Ізраїлю.

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Раніше агенція повідомляла, що один зі співробітників UNRWA загинув під час удару ЦАХАЛ по центральній частині сектора Газа.

ЦАХАЛ підтвердила ліквідацію лідера угруповання ХАМАС Сінвара

16 жовтня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу Яхью Сінвара.

Убивство Сінвара створило можливість негайного звільнення заручників і створення вільної від контролю ХАМАС та Ірану Гази.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.

Більше по темі ЦАХАЛ підтвердила ліквідацію лідера угруповання ХАМАС Сінвара Його вбивство створило можливість негайного звільнення заручників і Гази.

11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони.

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14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня.